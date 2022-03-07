Dolmabahçe'de kazanan yok

MAÇTAN DAKİKALAR
18' Sağ kanatta Ghezzal'ın pasıyla topu alan Güven bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Atiba'nın indirdiği meşin yuvarlağa Alex Teixiera sağ çaprazdan vurdu. Savunmadan dönen topu arka direkte Kenan Karaman tamamladı ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
19' Güven Yalçın'ın savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Can Bozdoğan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın mesafeden topu yandan auta gönderdi.
35' Beşiktaş ceza sahasına gönderilen ortada, savunmanın arkasına sarkan Berkay'ın vuruşunda Ersin'den dönen topu Serdar uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak sol çaprazda Trezeguet'nin önünde kaldı. Bu futbolcu topu boş kaleye gönderdi. 0-1
41' Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadı top Can Bozdoğan'da kaldı. 3 rakibinden sıyrılan bu futbolcu pasını Güven'e aktardı. Ceza sahası yayında topla buluşan Güven, önce düzeltti sonra yerden bir vuruşla skora eşitlik getirdi. 1-1
45+4.' Sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler penaltı noktasına doğru doldurdu. Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Okaka kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
54' GOL! Kenan, Beşiktaş'a 2-2'lik eşitliği getiren golü kaydetti.Gol - Kenan Karaman
60' Can Bozdoğan sağ kanattan aldığı topla hızla ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.
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Stat: Vodafone Park
Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton (Necip Uysal dk. 46), Serdar Saatçı, Umut Meraş, Atiba, Can Bozdoğan (Larin dk. 87 ?), Ghezzal, Teixeira (Emirhan İlkhan dk. 83 ?), Kenan Karaman, Güven Yalçın (Batshuayi dk. 77)
Yedekler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Montero, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Kerem Kalafat
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Ömer Ali Şahiner dk. 75), Duarte, Ravil Tagir, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Serdar Gürler, Berkay Özcan (Chadli dk. 66), Aleksic (Pizzi dk. 85 ?), Trezeguet (Salih Uçan dk. 85 ?), Okaka (Gulbrandsen dk. 75)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Epureanu, Deniz Türüç, Emre Çolak, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belezoğlu
Goller: Trezeguet (dk. 35), Okaka (dk. 45+4) (Medipol Başakşehir), Güven Yalçın (dk. 41), Kenan Karaman (dk. 54 (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Serdar Gürler, Caiçara, Trezeguet (M.Başakşehir) Güven Yalçın, Serdar Saatçı, Rosier (Beşiktaş)
Yunus Kılıç - İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın