İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dolmabahçe'de kazanan yok

Dolmabahçe'de kazanan yok
Dolmabahçe'de kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

18' Sağ kanatta Ghezzal'ın pasıyla topu alan Güven bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Atiba'nın indirdiği meşin yuvarlağa Alex Teixiera sağ çaprazdan vurdu. Savunmadan dönen topu arka direkte Kenan Karaman tamamladı ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

19' Güven Yalçın'ın savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Can Bozdoğan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın mesafeden topu yandan auta gönderdi.

35' Beşiktaş ceza sahasına gönderilen ortada, savunmanın arkasına sarkan Berkay'ın vuruşunda Ersin'den dönen topu Serdar uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak sol çaprazda Trezeguet'nin önünde kaldı. Bu futbolcu topu boş kaleye gönderdi. 0-1

41' Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadı top Can Bozdoğan'da kaldı. 3 rakibinden sıyrılan bu futbolcu pasını Güven'e aktardı. Ceza sahası yayında topla buluşan Güven, önce düzeltti sonra yerden bir vuruşla skora eşitlik getirdi. 1-1

45+4.' Sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler penaltı noktasına doğru doldurdu. Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Okaka kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

54' GOL! Kenan, Beşiktaş'a 2-2'lik eşitliği getiren golü kaydetti.Gol - Kenan Karaman

60' Can Bozdoğan sağ kanattan aldığı topla hızla ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.

---------------------

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton (Necip Uysal dk. 46), Serdar Saatçı, Umut Meraş, Atiba, Can Bozdoğan (Larin dk. 87 ?), Ghezzal, Teixeira (Emirhan İlkhan dk. 83 ?), Kenan Karaman, Güven Yalçın (Batshuayi dk. 77)
Yedekler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Montero, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Kerem Kalafat
Teknik Direktör: Önder Karaveli

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Ömer Ali Şahiner dk. 75), Duarte, Ravil Tagir, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Serdar Gürler, Berkay Özcan (Chadli dk. 66), Aleksic (Pizzi dk. 85 ?), Trezeguet (Salih Uçan dk. 85 ?), Okaka (Gulbrandsen dk. 75)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Epureanu, Deniz Türüç, Emre Çolak, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belezoğlu

Goller: Trezeguet (dk. 35), Okaka (dk. 45+4) (Medipol Başakşehir), Güven Yalçın (dk. 41), Kenan Karaman (dk. 54 (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Serdar Gürler, Caiçara, Trezeguet (M.Başakşehir) Güven Yalçın, Serdar Saatçı, Rosier (Beşiktaş)

Yunus Kılıç - İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.