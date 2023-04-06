Dolmuş durağa daldı: 1 ölü, 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre henüz ismi belirlenemeyen sürücü idaresindeki 01 M 0382 plakalı minibüsü Kosan Yolundan ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa daldı. Dolmuşun durağa girmesi sonucu yaya Halil Çiftçi (71) hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken 4'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gören bir vatandaş ise durakta beklerken minibüsün birden geldiğini canını zor kurtardığını anlattı.

Süleyman Cenk İdaye - Serkan Çetinkaya



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