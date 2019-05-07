Dolmuş minibüsü dereye yuvarlandı, minibüsün boş olması faciayı önledi

Kaza sabah saatlerinde Hopa Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. 08 D 5010 plakalı dolmuş sürücüsü aracıyla son seferini tamamladıktan sonra aracını park etmek için yol kenarına yanaştı. Bu sırada aracın hakimiyetini kaybetti, sürücü araçla birlikte Sundura deresine yuvarlandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücüye, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından dere kenarında yapıldı.

Yaralı sürücüyü dereden çıkartmak ise oldukça zor oldu. Dere ıslahı için yapılan duvar nedeniyle yaralı adam uzun süre bekledikten sonra, olay yerine getirilen merdivenle dereden çıkartıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü, Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Adem Güngör

