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Dolmuş şoförünü öldürüp böyle kaçtı

Dolmuş şoförünü öldürüp böyle kaçtı
Dolmuş şoförünü öldürüp böyle kaçtı

Adana'da dolmuş sürücüsünü tabancayla öldürüp başka bir dolmuşa binerek olay yerinden kaçan şahsın görüntüleri ortaya çıktı. Zanlı polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde 8 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre, M.S. kullandığı 01 M 0459 plakalı dolmuşla Kurtuluş Caddesi'nde kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada dolmuşa binen yolculardan biri, M.S.'nin kafasına tabancayla ateş etti. Şahıs başka bir dolmuşa binerek olay yerinden kaçtı. Minibüste bulunan yolcular ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.S.'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen M.S. kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa süre olay yerine gelerek çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis zanlının 17 yaşındaki A.Ş. olduğunu tespit etti. Polis zanlının dolmuşa binip Cemal Gürsel Caddesi'nde inip daha sonra ise yaya olarak adliye önünden kaçtığını saptadı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bir parkta olduğu tespit edilen zanlı gece yakalanarak emniyete getirildi.

Dolmuş sürücüsünün amcasını öldüreceği istihbaratını aldığını bu nedenle onu öldürdüğünü söylediği öğrenilen zanlı daha sonra çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Zanlı burada yapılan sorgulamanın ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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