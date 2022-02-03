Dolmuşçular tünel kapatıp asker eğlencesi yaptı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir dolmuş sürücüsünün, asker eğlencesi vatandaş için çileye dönüştü. Dolmuş ve sivil araçlarıyla konvoy yapan grup trafikte tehlikeli hareketler yaparak tur attı, daha sonra ilçenin en işlek alt geçitlerinden birini trafiğe kapattı. Asker gidecek kişiyi defalarca havaya atan grup, yüksek ses müzik açıp meşale yakarak ortalığı dumana boğdu. Dakikalarca süren sözde eğlence vatandaşı çileden çıkardı. Kornaya basarak tepki gösteren vatandaşlar grubun dağılmasıyla yolda ilerleyebildi. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



Erdal Can İçelli - Hakan Polat



İLGİLİ HABER Maltepe'de asker eğlencesi için trafiği tehlikeye atıp ateş açtılar