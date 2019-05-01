Dolmuşçulardan, Karamollaoğlu'na tepki

'Devlet, okul açar gibi üniversite açıyor' söylemine tepki gösteren dolmuşçular adına açıklama yapan Ziyeddin Kömürcü, ''Ardahanlı dolmuşçular olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun talihsiz açıklaması bizleri derinden üzdü. Ardahan'da terör sıkıntısı yok, Ardahan'da insanlık var. Ardahan'a darbe vuranların içresinde siz de olmayın. 1926 yılında illiği elinden alınmış bir Ardahan'a bugün üniversite kurulmuş ise buraya bir yatırım yapılmış ise ve bu ilimize güzellik katmış ise bunu alkışlamak lazım. Gerçekten bu talihsiz açıklamalar için çok üzüldük'' dedi.

Karamollaoğlu'nu Ardahan'a davet ediyoruz

Kömürcü, "Yerleşke olarak Türkiye'nin en güzel üniversitelerinden olan Ardahan Üniversitesi yabancı öğrenci sayısı açısından da önemli bir sayıya sahiptir. Doğu illerine kurulan üniversitelere muhalafet parti liderleri neden karşı çıkar buna anlam veremiyorum diyerek, ''Göçün durmasında en önemli sebep üniversite gibi bacasız bir fabrikanın burada kurulmuş olmasıdır. Havasıyla, suyuyla, doğasıyla Türkiye'de yaşanabilir tek il Ardahan ve Karamollaoğlu'nu bu güzellikleri görmesi için buraya davet ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Olgun Yıldız