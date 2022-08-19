Dolmuştaki kadının koluna yorgun mermi isabet etti

Olay, Kırıkkale'de İsmet İnönü Caddesi üzerindeki dolmuş durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. isimli bir kadın, çocuğuyla birlikte alışveriş sonrasında evine gitmek için dolmuşa bindi.

Dolmuşun camından kolunu çıkartan kadına nereden geldiği belli olmayan mermi isabet etti. Kolundan yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hasan Ay

