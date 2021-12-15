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Dolu yağışı Kepez'i beyaza bürüdü

Dolu yağışı Kepez'i beyaza bürüdü
Dolu yağışı Kepez'i beyaza bürüdü

Antalya’nın Kepez ilçesi Varsak bölgesi, kısa süreli etkili olan dolu ile beyaza büründü.

Dolu yağışı Kepez'i beyaza bürüdü - Tıkla İzle

Günlerdir kapalı ve yer yer yağışlı havanın hakim olduğu Antalya'da çarşamba günü Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış ve iç kesimlere kar yağışı uyarasında bulundu. Gece boyu yine hafif yağışın etkili olduğu kentte merkez ilçelerden Kepez'in Varsak bölgesinde sabaha karşı şiddetli dolu yağdı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı yerde bir tabaka oluşturdu. Beyaz örtüyü kar zanneden vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.

İsa Akar

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