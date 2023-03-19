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Dolu yağışına karşı araçlara battaniye ve yorganlı önlem

Dolu yağışına karşı araçlara battaniye ve yorganlı önlem
Dolu yağışına karşı araçlara battaniye ve yorganlı önlem

Adıyaman’da bir çok araç sürücüsü araçlarını dolu yağışına karşı battaniye ve yorganlarla korumaya çalıştı.

Dolu yağışına karşı araçlara battaniye ve yorganlı önlem - Tıkla İzle

Adıyaman ve çevresinde etkili olan sağanak yağış sonrası dolu yağabileceğini ve araçlarının zarar görebileceğini düşünen bir çok vatandaş, otomobillerinin üzerini battaniye ve yorganlarla örttü. Dolu yağışına karşı battaniye ve yorganlarla önlem alınan otomobiller dikkat çekti. Araçlarının zarar görmemesi için önlemler alan birçok araç sürücüsü dolu yağışı korkusuyla otomobillerini battaniye ve yorganlarla korumaya çalıştı.

Cihan Kizir
 

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