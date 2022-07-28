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Domaniç'te 100 kök keneviri ele geçirildi

Domaniç'te 100 kök keneviri ele geçirildi
Domaniç'te 100 kök keneviri ele geçirildi

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 100 kök keneviri ele geçirildi. Kenevir bitkilerini sularken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Domaniç ilçesi Durabey köyünde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yasadışı ekim yaptığı tespit edilen H.A. ve A.B.Ş. isimli şahıslar kenevir bitkilerini sularken suçüstü yakalandı.

Olay yerinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 100 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 9 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Efe

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