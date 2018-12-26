Domaniç'te kar kalınlığı 40 santime ulaştı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlar Bölge Trafik ekipleri, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor.

Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Tamer Yiğit

