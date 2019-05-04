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Domaniç'te trafik kazası, 2 ölü

Domaniç'te trafik kazası, 2 ölü
Domaniç'te trafik kazası, 2 ölü

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Sefa Köyü kum ocağı yakınlarında meydana geldi. İlçe esnaflarından Salim Uyar (63), kullandığı traktöre ocaktan kum yükleyip ana yola çıktıktan sonra yokuş aşağı inerken aracın kontrolünü kaybetti. Yolun sağındaki şarampole devrilen traktörün altında kalan Salim Uyar ile Afgan uyruklu olduğunu belirtilen 21 yaşındaki Muhammed adındaki genç hayatını kaybetti. 

Olayı, Domaniç Belediyesi ekipleri aynı kum ocağına kum alamaya giderken tesadüfen görerek 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen belediye kepçeleri tarafından traktör ve römork kaldırılarak altından çıkarılan cesetler, C. Savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Domaniç İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Domaniç İlçe Jandarması Komutanlığı olay ile ilgili inceleme başlattı 

Tamer Yiğit

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