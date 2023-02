Domantas Sabonis: '2023 FIBA Dünya Kupası harika olacak'

NBA takımlarından Sacramento Kings forması giyen Litvanya Milli Takımı oyuncusu Domantas Sabonis, bu yaz Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası ile ilgili Uluslararası Basketbol Federasyonu'na (FIBA) açıklamalarda bulundu. FIBA Dünya Kupası elemelerinde oynanan maçların milli takımların gelişmesi için fırsat olduğunu söyleyen Litvanyalı oyuncu, “Elemelerde oynanan maçlar milli takım programlarının daha iyiye gitmesi için kesinlikle altın fırsat. Elemelerde, daha az uluslararası deneyime sahip ve az dakika alan oyunculara da fırsat verildiğini düşünüyorum. Bu da antrenörlere ve milli takımlara daha fazla seçenek sunuyor. Genç ve uluslararası düzeyde daha az deneyime sahip oyuncuların, deneyim kazanması ve çağrıldıklarında hazır olmaları bizim için çok önemli” diye konuştu.

“FIBA Dünya Kupası harika olacak”

Bu yaz Filipinler, Japonya ve Endonezya'da düzenlenecek Dünya Kupası için heyecanlı olduğunu belirten Sabonis, “Harika bir turnuva olacak, bundan eminim. Taraftarlar dünyanın en iyi oyuncularını görmekten çok büyük mutluluk duyacak. Eminim ki bu üç ev sahibi ülke turnuvanın başlamasını dört gözle bekliyor. Basketbol evrenseldir ve turnuva heyecanı biz ilerledikçe daha da artacak. Muazzam bir turnuva için şu anda tüm hazırlıklar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“Litvanya'yı dünyanın en iyi takımları arasında tutmaya kararlıyız”

Litvanya'nın FIBA Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyeceğine inandığının altını çizen 26 yaşındaki basketbolcu, “Rekabet sertti ama Dünya Kupası'nda yerimizi almamız gerekiyordu. Tek seçenek buydu. Litvanya gibi bir takım her müsabakada yer almalı ve en iyilere karşı mücadele etmelidir. Avrupa basketbolunun seviyesinin çok yüksek olduğunu ve pek çok takımın uluslararası turnuvalara katılabileceğini gördüğümüz için, her müsabakada yer almak, dünyanın en iyilerine karşı rekabet etmek şimdi daha da önemli. Litvanya'yı dünyanın en iyi takımları arasında tutmaya kararlıyız. Hepimiz ülkemizdeki insanları gururlandırmak istiyoruz. Litvanya'yı temsil etmek her birimiz için bir onur, büyük bir gurur kaynağı. Takıma çağrılan her oyuncu elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor” ifadelerini kullandı.

“Motive olmuş durumdayız”

Milli takımda iyi bir kimyaya sahip olduklarını aktaran Sabonis, “Milli takımların ihtiyacı olan sadece yetenek ve deneyim değil. Başarılı takımlar aynı zamanda hem saha içinde hem de saha dışında iyi bir kimyaya sahiptir. Bu Litvanya'nın sahip olduğu bir şey. Hepimiz bir aradayız, çok sağlam ve birleşik bir grup oluşturmak için buradayız. Takımın her oyuncusuna gelişme ve her geçen yıl daha iyi olma konusunda yardımcı olmak için motive olmuş durumdayız” şeklinde konuştu.

