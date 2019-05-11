Domates fiyatları uzun aradan sonra üreticisini güldürdü

Örtü altı üretimin merkezi Antalya'da bu yıl yüksek seyreden domates fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü. Antalya'da bu yıl kötü seyreden hava şartlarından ötürü domates ve diğer sofralık ürünlerin veriminde azalma oldu. Özellikle Antalya'nın batı kısmını art arda etkili olan hortumlar çiftçinin yetiştirdiği birçok ürünün çöpe gitmesine neden oldu. Hortum nedeni ile yüzlerce üretim alanları tahrip oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Antalya'da fırtına ve hortum felaketinden zarar görenler için hızla devreye girerek vatandaşların mağdur edilmemesi talimatı vermişti. Seralarda meydana gelen hasar için üreticiye 4 günde toplam 35 milyon lira ödeme yapılmıştı.

3 TL'nin altına düşmedi

Girdi maliyetlerinin ve kötü geçen kış sezonunun ardından Antalya'da domates fiyatları Antalya Toptancı Hal'inde iç piyasada domates fiyatları nerede ise 3 TL'nin altına hiç düşmedi. İhracatta ise 3 ile 5 TL arasında alıcı buldu. Kış aylarının sert geçmesi ve maliyetlerin artması nedeniyle yükselen domates fiyatları çiftçi için gelecek yıl içinde umut oldu. Havalarında serin gitmesiyle üretim birden bire artmayınca üreticiler istedikleri fiyatı bu yıl alıyor.

“Bu yıl güzel bir sezon geçirdik.”

Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada bu yılki fiyatları değerlendirerek, “Bu yıl güzel bir sezon geçirdik. Son 7-8 yıldır üretici emeğinin karşılığını alamamıştı. Bu yıl verimli bir dönem geçirdik. Bütün üreticilerimizin bundan faydalandığını söyleyemeyiz. 2015 yılından bu yana kaynaklanan sıkıntılar var. 2015 yılında malum Rusya ile bir uçak krizi yaşandı. 2016 Ocak ayında üretici 1 TL'ye ürettiği ürünü 30-40 kuruşa satmak zorunda kaldı. Üretici ürettiği ürünün karşılığını alamadı. 2017 yılında üreticimiz bu yaşanılanlardan dolayı pahalı tohum almaktan kaçtı. Tarım girdilerinden kaçtı. Girdiler son yıllarda çok yükseldi. 2018 yılında doların yükselmesi üreticiyi zor durumda bıraktı. Temmuz ayında 100 TL'ye alınan bir ürün 2 ay sonra 300 TL'ye aldı. Yüzde 300 artış oldu. Çiftçi deneme fidanlarına yönlendi. Ucuz gübrelere yöneldi. Doğal yöntemleri tercih etmeye çalıştı. 2018 yılında havaların 60-70 gün kapalı gitmesi bugünlere gelmemize neden oldu” dedi.

“10 yıllık zararını yerine koymuştur.”

Şahin, “Bütün ürünlerde bu yıl fiyatların artışının ve düşmemesinin nedeni girdi maliyetlerinin yükselmesidir. İkincisi ise hava şartlarının olumsuz gitmesidir. Aile çiftçiliğinin desteklenmesi gerekiyor. İthal eder hale gelmeyeceksek tarımsal girdileri desteklememiz gerekir. Eğer bu yıl çiftçi para kazandı diye düşünülüyorsa evet çiftçi para kazanmıştır. 10 yıllık zararını yerine koymuştur. Önümüzdeki yıllarda daha verimli ürünler yetiştirmek istiyorsak bizim fide ihtiyacımız var. Üreticimiz bu yıl ürettiğinin karşılığını almaya başladı. Otellerin doluluk oranlarının iyi olması bizlere umut veriyor. 2020 yılında ihracat açık olursa Rusya ile herhangi bir sorun yaşamazsak ürünlerimiz daha verimli ve daha kaliteli olacak. Bu yıl geçmişte ettiğimiz zararların karşılığını aldık. Bizlerde bundan yola çıkarak dünyanın her tarafında ihracat edebileceğimiz temiz ürünler yetiştirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, bizlere destek çıksın. Aile çiftliğini koruyalım. “ ifadelerine yer verdi.

“Domates bugün ilk defa 3 TL'nin altını gördü”

Antalya Toptancı Hal Dernek Başkanı Nevzat Akcan ise, “Domates bu yıl ilk defa bugün 3 TL'nin altına düştü. Çiftçimizin kazanması ve gelecek yıllarımızın da verimli olması için yaz domatesinin 2-3 TL'nin altına düşmemesi gerekir. Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte hale gelen domates miktarı arttı. Bundan sonra fiyatlarda biraz daha dengelenme başlar” açıklamasını yaptı. Antalya Toptancı Hal'inde bugün domates 2,5-3,5 TL, Kokteyl biber 3 TL 20 kuruş, Kapya biber 12 TL, patlıcan 4 TL, kabak 1 TL 20 kuruş, salatalık 2 TL, kıl sivri biber 4 TL 20 kuruştan alıcı buldu.

Ertuğrul Gün

