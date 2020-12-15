Domates ihracatı yasağı yeniden gözden geçirilsin

Antalya Ticaret Borsası (ATB)Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, “Rusya, domates ve biberlerde lekeli solgunluk, Pepino mozaik ve kahverengi rigos meyve virüsüne rastlandığı için böyle bir karar almış. Virüs deyince korona algısı oluşuyor. Bu virüsün korona gibi insan sağlına zararı yok” dedi.

Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatını korona virüs gerekçesiyle yasakladı. Rusya'ya biber ihracatında en yoğun dönemini yaşayan Antalya'daki ihracatçılar karara tepki gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram imzası ile Tarım ve Orman il müdürlükleri ve zirai karantina müdürlüklerine gönderilen yazıda, 11 Aralık tarihi itibariyle Rusya'nın Antalya ve İzmir'den domates ve biber ürünleri ithalatına yasak kararı aldığı bildirildi.

"BİZİM ŞEHRİMİZDE YAYGIN BİR VİRÜS SÖYLENTİSİ YOK"

Alınan karara ise hem ihracatçılar hem de üreticiler tepki gösterdi. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, Rusya ile olan 200 tonaj kotasının yükselmesi veya kaldırılmasını beklerken böyle bir kararın alınmasından dolayı şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti. Rusya'nın domates ve biberlerde lekeli solgunluk, Pepino mozaik ve kahverengi rigos meyve virüsüne rastlandığı gerekçesiyle alımı durdurduğuna işaret eden Doğan, “Ancak biz şehrimizde yaygın bir virüs söylentisi yok. Ama neye istinaden böyle bir yasak getirdi Rusya, bunu tekrardan gözden geçirmelerini talep ediyoruz” dedi.

“ÇÖZÜM TALEP EDİYORUZ”

Antalya'nın pandemiden dolayı turizmi sıkıntılı geçirdiğini, aynı durumun tarımda da yaşanması halinde bunun Türkiye'ye olumsuz yönde etki edeceğine işaret eden Doğan, “Onun için devletimizden bu işin bir an önce çözülmesini talep ediyoruz. Yılbaşı önü sadece üreticinin değil çoğu esnafın bu konudan haberi yok. Yeni yeni duyulmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

“Bu tamamen bitkinin koronası”

Doğan, virüs denilince akla direk korona virüs geldiğini ve toplumda böyle bir algının oluştuğuna da vurgu yaparak, “Bu virüsün korona gibi insan sağlına zararı yok. Sadece bitkisel üretime zararı olduğu için Rusya'nın yasağı bu yönde zaten. Bazen ‘virüslü ürünleri biz yiyeceğiz' gibi yanlış bir algı oluşuyor. İnsan sağlığına bir zararı yok. Bu tamamen bitkinin koronası. Sadece bitkiye zarar verdiği için böyle bir tedbir alınmış” diye konuştu.

“Kesinlikle virüs olayımız yok”

Üretici Memduh Yılmaz da Rusya'nın aldığı kararı Türk ekonomisine zarar verilmek için alınan bir karar olarak gördüğünü ifade ederek, “Bizim domates ürünlerimizde kesinlikle virüs olayımız yok. Çıkar davası diye düşünüyorum. Bizim aldığımız ilaçlar, gübrelerin hepsi zaten kontrol altında” dedi.

(Suat Metin - Gazi Taş/İHA)