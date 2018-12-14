Domateste kış maliyeti yükseltti, fiyatı düşürdü

Domates piyasasına dair açıklamalarda bulunan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Şu anda Erdemli civarında domates 2 lira ile 2 lira 40 kuruş civarında seyretmektedir. Fiyatlarımız şu anda düşüktür. Örtü altı seracılık yaptığımızdan dolayı kilogram bazında maliyetimiz 2 lira civarındadır. Seralardaki verim düşüklüğü, maliyetin yüksek olması, gübre ve tohum fiyatlarının yüksek olması, fide fiyatlarının yüksek olmasına verim düşüklüğü de eklenince çiftçimizi kurtarmamaktadır. Tarlada domates en az 3 lira olması lazım ki çiftçimizi kurtarsın. İhracatın az olması, havanın soğuk gitmesi ve iç tüketimin azlığından dolayı fiyatlar düşük gidiyor" dedi.

Tüketicinin Erdemli domatesini gönül rahatlığı ile tüketebileceğini anlatan Şahin, "Domateslerimiz birinci sınıf. Kaliteli ürün yetiştiriyoruz. İhracatçılarımızı Erdemli'ye bekliyoruz. Gerek tüketicilerimiz, gerek yurt dışında, gerekse yurt içinde domateslerimiz gönül rahatlığı ile tüketebilirler" diye konuştu.

İhracatın hızlanmasını umut ettiklerini ifade eden Şahin, "Geçtiğimiz ay İsrail, Suudi Arabistan, Kuzey Irak, Suriye, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelere ihracat yapıldı. Şu anda ihracat yapılmıyor. Önümüzdeki günlerde yılbaşından sonra kapılarımız yeniden açılır ve ihracatımız artar diyorum. Çiftçilerimizin de yüzü güler diyorum" şeklinde konuştu.

SOĞUK HAVA MALİYETİ YÜKSELTTİ

Çiftçi Ahmet Dölek ise, "Örtü altı sebzecilik yapıyoruz. Köylerimizdeki tarlalarda yetişen sebzelerimiz ucuza mal edildi, fiyatları da yüksek gitti. Köylü milleti para kazandı. Fakat örtü altı sebze üreticisi olarak girdilerin, maliyetin yüksek olmasından dolayı örtü altı sebzeciliğinde ayrıca kışın odun, soba , kömür yaktığımız için bunlardan dolayı maliyet yüksek. Şu anda domates 2 ila 2 lira 40 kuruş arasında seyrediyor ama bunun maliyeti 2 lira civarında. Bunun için biz üreticiler para kazanamıyoruz. Kalite mükemmel, üretim rekoltesi az. İç tüketim havaların soğuk gitmesinden dolayı az olmasında dolayı domatesimiz para etmiyor. İhracat olmasını istiyoruz. Bunun için de hükümetimizden destek bekliyoruz. Üreticiler mağdur durumda. İhracat firmalarının Erdemli'ye gelip ihracat yapmasını diliyoruz" dedi.