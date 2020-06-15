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Domuz teline takılan ayı ekipleri seferber eti

Domuz teline takılan ayı ekipleri seferber eti
Domuz teline takılan ayı ekipleri seferber eti

Bartın’da domuz teline takılan ayı için seferber olan ekipler, uzun uğraşlar sonucu hayvanı takıldığı tuzaktan kurtardı.

Bartın'ın Gençali Köyünde meydana gelen olayda, tarlada gezdikleri sırada ormanlık alandan ayı sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.
Ayının domuz teline takıldığını tespit eden ekipler, hemen kurtarma çalışmalarına başladı. İş makinesinin de çağrıldığı olay yerinde zaman zaman korkulu anlarda yaşandı. Veteriner hekimin uzun uğraşlar sonucu bayılttığı ayı, demir kesme makinesi ile tellerin kesilmesinin ardından yeniden doğaya döndü.
Akif Yaman

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