Domuzun saldırısına uğrayan köpeğe estetik ameliyat

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, yaralanan bir köpeği daha gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuşturdu. Akdeniz ilçesi Kürkçü Mahallesi'ndeki vatandaşlardan 444 2 153 çağrı merkezine gelen ihbar üzerine yola çıkan ekipler, domuz saldırısına uğrayan köpeğe kısa sürede ulaştı. Hayvan ambulansında ilk müdahalesi yapılan köpek, Kaşlı Bakımevi'ne getirildi. Uzman veteriner hekimler tarafından muayene edilen köpeğin ağız, burun ve dudak kısmında ciddi yaralanmalar olduğu tespit edildikten sonra ameliyata alındı. Köpeğin yırtılan ağız, burun ve dudak kısmı yaklaşık iki saat süren ameliyatla dikilirken, yanağının iç kısmı ayrı, dış kısmı ayrı operasyona tabi tutuldu. Köpeğin burun kanalında darbeye bağlı oluşan yırtıklar da ayrı bir operasyonla dikildi.

Ağzı ve dudağı parçalandığı için besinleri çiğneyemeyen köpek, gerçekleştirilen başarılı ameliyatın hemen ardından sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde beslenmeye başladı.