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Donald Trump: 'Henüz kararımı vermedim'

Donald Trump: 'Henüz kararımı vermedim'
Donald Trump: 'Henüz kararımı vermedim'

ABD Başkanı Donald Trump, 325 milyar dolarlık Çin ürününde daha gümrük tarifesini arttırma konusunda henüz karar vermediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Orban ile birlikte Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Çin mallarına yönelik gümrük tarifesini arttırma konusunda henüz karar vermediğini ve Haziran'da Japonya'da düzenlenecek G-20 liderler zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyi planladığını söyledi. Trump, Xi ile yapacağı görüşmenin geçtiğimiz hafta iki ülke arasında gerçekleşen başarısız üst düzey görüşmelerin ardından verimli olabileceğini söyledi. Trump, G-20 zirvesinde ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmeyi planladığını ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Washington'da yüksek düzeydeki görüşmelerin Cuma günü ticari anlaşmazlığı sona erdirecek herhangi bir uzlaşmaya varılmadan sona ermesinin ardından Trump, 200 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisinin yüzde 25'e yükseltildiğini açıklamıştı. Çin ise bugün ABD'nin kararına misilleme olarak 60 milyar dolarlık ABD ürününde yüzde 5 ila yüzde 25 vergi artışına karar vermişti. Trump, kalan 325 milyar dolarlık ürüne de ek yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması için sürecin başlatıldığını ifade etmişti.  

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