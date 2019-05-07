Donald Trump'tan golfçü Tiger Woods'a Özgürlük Madalyası

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle Tiger Woods'a ülkenin en yüksek sivil ödülü olan Özgürlük Madalyası'nı verdi. Trump, "Golf sahasındaki üstün başarılarınız, fiziksel sıkıntıya karşı zaferiniz, kazanabileceği her şeyi kazanmanız ile sahip olduğunuz bu niteliklerle Amerikan ruhunu temsil ediyorsunuz" diyerek ünlü golfçüyü ödüllendirdi. Tören sırasında golfçü annesine ve iki çocuğuna teşekkür etti.

Masters Turnuvası'nı kazanan ilk siyahi olan Woods, 1997 yılındaki turnuvayı 12 vuruş farkla kazanarak rekor kırdı. Woods, 23 yıllık kariyerinde 15 dünya şampiyonasında birinci olarak en fazla şampiyonluğa sahip olan golfçü unvanını kazandı.

Tiger Woods ilk eşi Elen Nordgreen'i değişik kadınlarla defalarca aldattığı için ciddi bir tazminat ödeyerek boşandı. Ardından sevgilisi Kristin Smith'i tehdit ettiği için soruşturma geçiren Woods, ayrıca 2017'de uyuşturucu tesiri altında ve alkollüyken araç kullandığı için tutuklanmıştı.

Serkan Bayar

