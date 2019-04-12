İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Donald Trump'tan WikiLeaks açıklaması: 'Benim meselem değil'

Donald Trump'tan WikiLeaks açıklaması: 'Benim meselem değil'
Donald Trump'tan WikiLeaks açıklaması: 'Benim meselem değil'

ABD Başkanı Donald Trump, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın tutuklanmasına ilişkin “Benim meselem değil” açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, başkan adaylığı kampanyası sırasında gizlilik karşıtı örgütlenme için övgü dolu sözler sarf etmesine rağmen Julian Assange'ın tutuklanmasıyla ilgili yöneltilen soruya "WikiLeaks hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Benim meselem değil" cevabını verdi. 

ABD Başkanı Donald Trump'a Oval Ofis'te, Londra'da WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın tutuklanması hakkında bir soru yöneltildi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in yanında oturan Trump, "Benim meselem değil" diyerek daha fazla açıklamada bulunmadı.
Trump, 2016 yılında başkan adaylığı kampanyasının son ayağında WikiLeaks'i 100'den fazla kez övmüştü.


Serkan Bayar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.