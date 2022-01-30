Donan Beyşehir Gölü'ndeki adada mahsur kalan besicilere jandarmadan droneli yardım

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Yeşildağ Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet ve Yakup Eren ile Mustafa Gök isimli besiciler, hayvan salınarak otlatılan adalardan olan göldeki Hacıakif Adası'na yaklaşık bir hafta önce burada bulunan 400 küçük ve 30 büyükbaş hayvanlarının kar örtüsü nedeniyle yiyecek sıkıntısı çekmesi üzerine yem götürmek amacıyla, donan göle rağmen buzları kıra kıra tekneleriyle gitti. Ancak, yoğun kar yağışı ve buz sebebiyle geriye dönüş yapamayan ve adada günlerdir mahsur kalan besiciler, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nı telefonla arayarak ilaç ve gıda maddesi yardımı talebinde bulundu. Besicilerin yardım talebi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Yeşildağ Mahallesi, İskele mevkiine geldi. Ekipler, buradan kaldırdıkları droneye talep edilen ilaç ve gıda maddelerini bağlayarak karşı adaya ulaştırmayı başardı. Besicilerle yapılan telefon görüşmesinde başka bir ihtiyaçlarının olmadığını beyan ettikleri belirtilirken, besicilerin adadaki kapalı bir mekanda kaldıkları ve ısınma problemleri olmadığı öğrenildi.

Ali Rıza Önses