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Donan Nazik Gölü'nde Eskimo usulü balık avı

Donan Nazik Gölü'nde Eskimo usulü balık avı
Donan Nazik Gölü'nde Eskimo usulü balık avı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü’nün donmasıyla köylüler Eskimo usulü balık avı yapıyor.

Donan Nazik Gölü’nde Eskimo usulü balık avı - Foto Galeri
Donan Nazik Gölü’nde Eskimo usulü balık avı - Tıkla İzle

İlçeye bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sakinleri, her yıl soğuk hava nedeniyle donan Nazik Gölü'nde tehlikeye aldırış etmeden balık avlıyor. Yüzeyi tamamen donan gölde köylüler, kazma ve küreklerle buz tabakasını kırarak göle attıkları ağlarla aynalı sazan ve inci kefali türünde balıklar avlıyor.

Ahlat'ın Dilburnu köyünde yaşayan Ömer Ayaz, Nazik Gölü'nün üzerine çıkıp önceden attıkları ağları çektiklerini belirterek, “Bu sene buz biraz geç tuttu. Ağlarımızı 2 gün önce attık, bugün gelip çektik. Bayağı iyi çıktı. Tuttuğumuz balıkları evimize götürüp tüketiyoruz. Bazen fazla olunca satıyoruz” dedi.

Özkan Olcay
 

 

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