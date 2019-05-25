İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Donanma Gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Donanma Gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Donanma Gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Deniz Kurdu-2019 tatbikatına katılan donanma gemileri İstanbul Boğazı’na girdi. İstanbul Boğazı’na giriş yapan 4 donanma gemisi havadan görüntülendi.

Donanma Gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçiyor - Tıkla İzle

Deniz Kurdu- 2019 tatbikatına katılan donanma gemileri Karadeniz'den dönüşe geçti. TCG Bandırma (Burak Sınıfı Korvet), TCG Mızrak (Kılıç Sınıfı Hücümbot), TCG Atak (Kılıç-2 Sınıfı Hücümbot) ve TCG Kılıç (Kılıç Sınıfı Hücümbot) isimli 4 donanma gemisi bugün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Boğaz'a giriş yapan gemiler havadan görüntülendi. 

Donan gemileri geçiş sırasında, bir bahriye geleneği olarak Beşiktaş önlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni Çimariva ile selamlayacak. 

Serdal Altıntepe

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Ekşili Kutırma tarifi

Ekşili Kutırma tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.