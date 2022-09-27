Donanma Komutanlığında gemi boyayan 5 asker denize düştü

Olay, saat 11.15 sıralarında Gölcük Donanma Komutanlığında bulunan tersanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tersanede gemi boyayan 5 sözleşmeli er denize düştü. Askerlerden 3'ü hemen sudan çıkarılırken, dibe dalan 2 asker ise güçlükle kurtarıldı. Askerler, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Cihan Atik - Enes Azmak- Ardacan Uzun



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