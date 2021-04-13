Donbass'ta tansiyon düşmüyor: 1 asker öldü, 2 asker yaralandı

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasındaki tansiyon düşmüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Donbass'ta yer alan Gorlovka şehrinde Rus yanlısı milislerin saat 07.00 sıralarında 3 kez ateşkes ihlali yaptığı ve Ukrayna ordusuna ait mevzilere drone saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırılar sonucu 1 askerin hayatını kaybettiği ve 2 askerin de yaralandığı aktarıldı. Yaralı askerlerin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Danışmanı Yulya Mendel, Donbass'ta yaşanan can kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana toplam 28 Ukraynalı askerin Rus yanlısı ayrılıkçılarla çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna krizi

2014'ten bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar çok sayıda Ukraynalı asker ve sivil hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak'ın Rusya'ya bağlı 28 askeri taburun “tatbikat” bahanesiyle Ukrayna sınırlarına konuşlandırıldığını duyurmasıyla gözler bir kez daha Ukrayna-Rusya sınırına çevrildi.

Bekir Keskin