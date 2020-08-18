İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doncic'in 42 sayısı Dallas'a yetmedi

Doncic'in 42 sayısı Dallas'a yetmedi
Doncic'in 42 sayısı Dallas'a yetmedi

NBA play-off ilk tur maçında Los Angeles Clippers, play-off ilk tur mücadelesinde Dallas Mavericks'ı 118-110 yenerek seride 1-0 öne geçti. Clippers'ta Kawhi Leonard 29 sayı ile oynarken, Dallas'ta da Luka Doncic'in 42 sayı ile mücadele etti.

NBA'de play-off heyecanı 4 karşılaşma ile başladı. İlk tur maçında milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Boston Celtics'e 109-101 mağlup oldu ve seride 1-0 geriye düştü. Philadelphia'da Furkan 7 dakika sürede aldığı maçta 1 ribaund ile oynadı. Takımda ayrıca Joel Embiid 26 sayı, 16 ribaund ile double double yaparken, Tobias Harris 15 sayı, 8 ribaund ve 8 asist ile mücadele etti. Boston'da ise Jayson Tatum 32 sayı, 13 ribaund ve Jaylen Brown 29 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarında oldu.

Doncic'in 42 sayısı Dallas'a yetmedi
Los Angeles Clippers, play-off ilk tur mücadelesinde Dallas Mavericks'ı 118-110 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Clippers'ta Kawhi Leonard 29 sayı, 12 ribaund ve Paul George 27 sayı, 3 asist ile takımına katkıda bulundu. Dallas'ta ise Luka Doncic'in 42 sayı, 9 asist ve 7 ribaundluk performansı yetmedi. Doncic ayrıca ilk play-off maçında 40 ve üzeri sayı atan ilk basketbolcu oldu.

NBA'de günün toplu sonuçları:

Batı Konferansı
Denver Nuggets: 135 - Utah Jazz: 125
Los Angeles Clippers: 118 - Dallas Mavericks: 110

Doğu Konferansı
Toronto Raptors: 134 - Brooklyn Nets: 110
Boston Celtics: 109 - Philadelphia 76ers: 101

Oğuzhan Ort

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.