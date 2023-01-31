Doncic'in 53 sayısı, Dallas'a galibiyeti getirdi

NBA'e 8 karşılaşma ile devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off iddiasını sürdüren Dallas Mavericks, Doğu Konferansı sonuncusu Detroit Pistons'u sahasında 111-105 yendi. Dallas'ta 53 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynayan Luka Doncic, gecenin en skorer ismi olurken, bu sezon 4. kez bir maçta 50 ve üzeri sayı kaydetme başarısı gösterdi. Dallas ekibinde, Spencer Dinwiddie 12 sayıyla, Reggie Bullock da 9 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Detroit'te ise Bojan Bogdanovic'in 29, Saddiq Bey'in 18 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. Bu sonuçla Dallas Mavericks 27. galibiyetine ulaşırken, Detroit Pistons'ın ise yenilgi sayısı 39 oldu.

Washington Wizards, üst üste 6. galibiyetini aldı

Washington Wizards, deplasmanda karşılaştığı San Antonio Spurs'u 127-106 mağlup ederek üst üste 6. kez sahadan galip ayrıldı. Wizards'ta 25 sayı ve 9 ribaund kaydeden Deni Avdiya ile 21 sayı ve 7 ribaundla mücadele eden Bradley Beal, takımına galibiyeti getirdi. Spurs'ta ise Keldon Johnson 26, Jeremy Sochan da 17 sayıyla oynadı. Üst üste 6. maçını kazanan Washington Wizards, galibiyet sayısını 24'e yükseltirken, son 6 maçını kaybeden San Antonio Spurs ise 37. mağlubiyetini aldı.

NBA'de gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Philadelphia 76ers: 109 - Orlando Magic: 119

Brooklyn Nets: 121 - Los Angeles Lakers: 104

Minnesota Timberwolves: 111 - Sacramento Kings: 118

Oklahoma City Thunder: 120 - Golden State Warriors: 128

San Antonio Spurs: 106 - Washington Wizards: 127

Dallas Mavericks: 111 - Detroit Pistons: 105

Phoenix Suns: 114 - Toronto Raptors: 106

Portland Trail Blazers: 129 - Atlanta Hawks: 125

Yunus Emre Öztaş



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