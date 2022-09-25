Dondurma bağımlısı kedi çay ocağının maskotu oldu

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan çay ocağının maskotu haline gelen 'Barut' isimli kedi müşterilerin vazgeçilmez eğlencesi oldu. Dondurma yalamasıyla dikkat çeken kedi sosyal medyaya paylaşılan videolarıyla ilçenin gündemine oturdu. Videoları izleyen ilçe halkı ve gurbetçileri çay ocağına uğrayarak kediye dondurma ısmarlıyor. Barut'un günde bir külah dondurma yaladığını belirten işletme sahibi Gazi Tekin, yavruyken sahiplendiği Barut'u yaklaşık bir yıldır beslediği ve dondurma yalamasıyla müşterilerin ilgi odağı olduğunu söyledi.

Muhammed Caner Atalay - Mustafa Kurtulan



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