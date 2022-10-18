Dondurulmuş et ürünlerine dikkat; 'Çözünen eti hemen pişirin, tekrardan dondurmayın'

Hazır gıdada usulüne uygun olmayan şekilde kullanılan dondurulmuş etler insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle çözünmüş et ürünlerinin hemen kullanılıp, yeniden dondurulmaması gerektiği konusunda sıkça uyarılar geliyor. Özellikle hızlı tüketim mantığıyla kurulan büfelerde bu hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Büfe işletmecisi Mustafa Sargın, “Dondurulmuş gıdaları kullanırken çok dikkat etmeliyiz. Çözünen et ürünlerin gün içerisinde kullanılmaz ise ilerleyen saatlerde daha hızlı bakteri üretir ve bu da zehirlenmelere yol açar. Bu yüzden gittiğimiz lokantalarda mutlaka firma sahibinden ürünün paketinin üstündeki etikete bakmak istediğinizi belirtin. Bu şekilde etin nerede ne zaman hangi şekilde üretildiğini öğrenebilirsiniz” dedi.

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