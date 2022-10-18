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Dondurulmuş et ürünlerine dikkat; 'Çözünen eti hemen pişirin, tekrardan dondurmayın'

Dondurulmuş et ürünlerine dikkat; 'Çözünen eti hemen pişirin, tekrardan dondurmayın'
Dondurulmuş et ürünlerine dikkat; 'Çözünen eti hemen pişirin, tekrardan dondurmayın'

Gıdada dondurulmuş et ürünleri insan sağlığı açısından birçok risk taşıyor. Hazır gıdalarda usulünce kullanılmayan çözünmüş etlerle hazırlanan ürünler zehirlenmelere yol açabiliyor.

Dondurulmuş et ürünlerine dikkat; 'Çözünen eti hemen pişirin, tekrardan dondurmayın' - Tıkla İzle

Hazır gıdada usulüne uygun olmayan şekilde kullanılan dondurulmuş etler insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle çözünmüş et ürünlerinin hemen kullanılıp, yeniden dondurulmaması gerektiği konusunda sıkça uyarılar geliyor. Özellikle hızlı tüketim mantığıyla kurulan büfelerde bu hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Büfe işletmecisi Mustafa Sargın, “Dondurulmuş gıdaları kullanırken çok dikkat etmeliyiz. Çözünen et ürünlerin gün içerisinde kullanılmaz ise ilerleyen saatlerde daha hızlı bakteri üretir ve bu da zehirlenmelere yol açar. Bu yüzden gittiğimiz lokantalarda mutlaka firma sahibinden ürünün paketinin üstündeki etikete bakmak istediğinizi belirtin. Bu şekilde etin nerede ne zaman hangi şekilde üretildiğini öğrenebilirsiniz” dedi.

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