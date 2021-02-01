'Döner sektörüne zarar verenlerin karşısındayız'

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkan Mehmet Mercan yaptığı yazılı açıklamada, sektörle ilgisi olmayan kişilerin dönere zarar vermek istediklerini belirterek bu durumun karşısında duracaklarını vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Gıda güvenliği konusunda son günlerde meydana gelen ve toplumun güvenilir gıda hassasiyetini sarsan bilinçli ve bilinçsiz tüm algı operasyonlarına karşı mücadele edilmesi hususunda kararlılığımızı Uluslararası Döner Federasyonu(UDOFED) olarak bir kez daha deklare ediyoruz.

Özellikle son zamanlarda ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'ne alınmış dönerin hedef olarak gösterilmesi ise UDOFED'in dönerin itibarının sağlanması için verdiği haklı mücadelenin, çalışmaların ne kadar doğru olduğunun kanıtıdır.

Türkiye'de dönerin sivil toplum kuruluşu (STK) olarak tek temsilcisi Uluslararası Döner Federasyonu'dur. Sektöre hakim olmayan niteliksiz kişilerden, sektör dışındaki kişilerden alınan yorumlarla yapılan algı haberlerine, döner sektörüne zarar verenlere karşı olduğumuzu ve her türlü platformda sonuna kadar mücadele edeceğimizi, hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtiriz.

Ülkemizin kültürel miras özelliği taşıyan geleneksel Dönerimiz konusunda sadece Uluslararası Döner Federasyonu değil tüm odaların, borsaların, STK'ların hassas davranmalarını bekliyoruz. Medya kuruluşlarımızı da döner hakkında mesnetsiz/yersiz, algı oluşturmaya yönelik haber, yorumlardan kaçınmaları konusunda uyarıyor ve çağrıda bulunuyoruz.”