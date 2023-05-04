İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dönerci dükkanı kurşunlandı

Dönerci dükkanı kurşunlandı
Dönerci dükkanı kurşunlandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir dönerci dükkanı kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Dönerci dükkanı kurşunlandı - Tıkla İzle

Olay, saat 02.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi, Zümrüt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, bir döner dükkanı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Kurşunların isabet ettiği dükkanın camları ise kırıldı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede çevre güvenliği alırken, olay yerinde incelmelerde bulundu. Ekiplerin çalışmaları neticesinde 3 el ateş edildiği ortaya çıktı. Meydana gelen olayda dükkanın kapalı olması faciayı önlerken, kimsenin yaralanmadığı olmadığı öğrenildi.
Polis, kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Cihat Polat - Ardacan Uzun
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.