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Dönerci dükkanına pompalı tüfekle saldırı

Dönerci dükkanına pompalı tüfekle saldırı
Dönerci dükkanına pompalı tüfekle saldırı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi nedeniyle dönerci dükkanını pompalı tüfekle kurşunladı. Olay sırasında çarşıda alışveriş yapan vatandaşlar korku anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, olay Soğanyemez Mahallesi 503. Sokak'ta meydana geldi. S.A. (20), husumetli olduğu ileri sürülen dürümcü A.K.'nın (48) iş yerinin önüne gelerek, pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Kavga ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tüfekle kaçmakta olan S.A.'yı kıskıvrak yakaladı. Olay sırasında pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay Yeri İnceleme Bürosu ekipleri, olay mahallinde 1 adet boş kartuş ve dolu kartuş ele geçirdi. İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer de olay yerine geldi.
Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın tüfeğinin tutukluk yaptığı görüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Bekir Terzioğlu - İsmail Özdemir

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