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Dönerci kadını öldüren şahıs tutuklandı

Dönerci kadını öldüren şahıs tutuklandı
Dönerci kadını öldüren şahıs tutuklandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde indirim yapmadığı için döner dükkanı sahibi Kader Balcı’yı öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İndirim alamayınca, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü - Tıkla İzle

Kapaklı ilçesinde ekmek arası döner satışı yapan iş yerine giren Recep Ö. (36), iş yeri sahibi Kader Balcı'dan indirim talep etti. İndirim talebi reddedilen Recep Ö., sinirlenerek yanında taşıdığı bıçakla Kader Balcı'ya saldırdı. Saldırganla bir süre boğuşan kadın, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kader Balcı hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Recep Ö., Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şahsın daha önce de babasını öldürdüğü, 8 yıl hapis yattığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Hüseyin Gökçeli

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