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Dönerciden ayran, telefoncudan telefon çalan hırsız yakalandı

Dönerciden ayran, telefoncudan telefon çalan hırsız yakalandı
Dönerciden ayran, telefoncudan telefon çalan hırsız yakalandı

Afyonkarahisar’da güvenlik kameralarına aldırmadan dönerciden ayran, telefoncudan da telefon çalan hırsız, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı.

Dönerciden ayran, telefoncudan telefon çalan hırsız yakalandı - Tıkla İzle

Afyonkarahisar'da birbiri ardına yaşanan hırsızlık olayının ardından polis ekipleri harekete geçti. İlk olarak kent merkezindeki dönercinin önünde bulanan ayran kolilerinin arasından 1 koli ayran çalan hırsız kayıplara karışmıştı. Bu olayın hemen ardından aynı hırsız bir telefoncuya gitti. Kent merkezindeki telefoncuya gelerek fatura ödemek istediğini söyleyen hırsız bozuk paralarla 160 TL'lik faturayı ödemesinin ardından telefonlara baktığı esnada bir telefonu el çabukluğuyla cebine atarak iş yerinden ayrılmıştı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği her iki iş yeri sahibi de güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise şikayetçi oldu.

Hayati Kanat

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