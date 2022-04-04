İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Donetsk Valiliği: '147 sivil öldü, 584 vatandaş yaralandı'

Donetsk Valiliği: '147 sivil öldü, 584 vatandaş yaralandı'
Donetsk Valiliği: '147 sivil öldü, 584 vatandaş yaralandı'

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde bulunan Donetsk kentinin Valisi Pavlo Kyrylenko, Rusya'nın saldırılarının başlangıcından bu yana kentte 147 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 584 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna savaşında 40. güne girildi. Rusya saldırılarında yüzlerce Ukraynalı sivil vatandaş hayatını kaybederken, savaştan en çok etkilenen yerlerden biri olan Donetsk kenti, bombalanmaya devam ediyor.

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamasında, “Her gün 09.00 itibariyle Rusya saldırılarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz. Rusya'nın işgalinin başlangıcından bu yana Donetsk bölgesindeki bombardımanlarda 147 sivil hayatını kaybetti, 584 kişi yaralandı. Mariupol ve Volnovaha'daki sivil kayıpların sayısı henüz bilinmiyor. Rusya ölüm ve yıkım getiriyor” ifadelerini kullandı.

161 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna Başsavcılığı, Ukrayna'daki sivil ölümlere yönelik yaptığı açıklamada, Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan 4 Nisan'a kadarki 40 günlük süreçte 425 çocuğun zarar gördüğünü, bunlardan 161'inin hayatını kaybettiğini ve 264'ünün de yaralandığını belirtti.

Bekir Keskin
 

İLGİLİ HABER
Buchada sivillerin cansız bedenleri toplu mezarlara gömülüyor Bucha’da sivillerin cansız bedenleri toplu mezarlara gömülüyor
İLGİLİ HABER
Rusların çekildiği Buchada savaşın ağır izleri görüntülendi Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
İLGİLİ HABER
Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225in enkazı görüntülendi Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225’in enkazı görüntülendi
İLGİLİ HABER
Harkovda sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda bir çift dünya evine girdi Harkov'da sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda bir çift dünya evine girdi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.