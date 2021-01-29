Donmak üzere olan kaçak avcılar kendilerini ihbar etmek zorunda kaldı

Kırsal Onaç Mahallesi'nden motorlu tekne ile Uluabat Gölü'ne avlanmak için açılan 23 yaşındaki K.Y., 18 yaşındaki E.I. ve 23 yaşındaki M.I. gece karanlığında teknenin mazotunun bitmesi üzerine göl ortasında mahsur kaldı. Şarjı bitmek üzere olan telefondan son aramayı jandarmaya yapan gençler, 112 ihbar hattına, Uluabat Gölü'nde mahsur kaldıklarını iletti. Yapılan aramadan sonra şarjı biten telefona bir daha ulaşılamadı.

Alınan ihbarın ardından hemen harekete geçen Jandarma Bot Tim Komutanlığı ekipleri, göle zodiac bot indirdi. Asayiş ekipleri de gölün dört bir yanında aramalara başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren aramaların ardından sazlık alanda ve saplanmış vaziyette bulunan tekneye ulaşıldı. Donmak üzere olan 3 genç balıkçı, Eskikarağaç Mahallesi kıyısından karaya çıkarıldı.

Hazır bekleyen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği avcılar, kontrol maksadıyla hastaneye kaldırıldı. Kayık içerisinde bulunan 2 adet av tüfeği ve 3 adet vurulmuş ördek muhafaza altına alındı. Ekipler tarafından şahıslara belgesiz, kotasız olarak ruhsatsız av yapmaktan toplam 6 bin TL ceza kesildi.

Adem Tunçer

