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Donmak üzere olan yavru köpek kurtarıldı

Donmak üzere olan yavru köpek kurtarıldı
Donmak üzere olan yavru köpek kurtarıldı

Hakkari’de donmak üzere olan bir yavru köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sokak hayvanlarına olan duyarlılığı ile adından sıkça söz ettirilen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarını beslenmeye ve kurtarmaya devam ediyor. Kentin değişik mahallelerinde bulunan hayvanları sağlık taramasında geçiren ekiplerin hayvanlara olan duyarlılığı ise, hayvan severler tarafından tam not aldı. 

Akşam saatlerinde Gazi Mahallesi yakınlarında duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine donmak üzere olan yavru köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğinde tedavi altına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen yavru köpek, karnı doyurularak klinikte misafir edildi. 

Feyzullah Taş

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