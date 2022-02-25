Donmak üzereyken bulunan yavru ayılar Sinop'ta tedavi altına alındı

Konu ile ilgili Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sinop Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Kastamonu'da donmak üzereyken bulunan yavru ayılar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Minik yavrular artık emin ellerde. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Karafasıl köyünde, duyarlı vatandaşlarca, donmak üzereyken bulunan yavru iki ayı, DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yavru ayılar veteriner hekimce müşahede altına alındı. Aynı zamanda yavruların annelerinin bulmak amacıyla harekete geçen Kastamonu Şube Müdürlüğü, yavruların bulundukları mevkii ve çevresinde anne ayıyı arama çalışmaları başlattı. Ancak anne ayıya ulaşılamadı. İlk tedavileri tamamlanan ancak anneleri bulunamayan yavru ayılar, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanması için, Kastamonu Şube Müdürlüğünce, Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildiler. Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenede, yavru ayıların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi. Rehabilitasyon merkezinde şefkat ve sevgi ile veteriner hekim kontrolünde bakılan yavru ayılar, üçer saatlik aralıklarda özel diyet uygulanarak besleniyor” denildi.



Osman Aksu

