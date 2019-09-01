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Dönüş yapan otomobile çarpıp, şarampole yuvarlandılar: 7 Yaralı

Dönüş yapan otomobile çarpıp, şarampole yuvarlandılar: 7 Yaralı
Dönüş yapan otomobile çarpıp, şarampole yuvarlandılar: 7 Yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında, kontrolsüz dönüş yapan otomobile çarpan bir başka otomobil, köprüden şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük - Yenice karayolu Soğuksu Mahallesi Çayan köprüsü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametinden Yenice istikametine seyir halinde olan Erkan A. (27) idaresindeki 78 DC 687 plakalı otomobil, önünde seyreden Mürsel A. (54) idaresindeki 78 AV 819 plakalı otomobilin Çayan köprüsü istikametine kontrolsüz dönüş yapması sonucu çarparak köprüden şarampole yuvarlandı. Takla atarak ters dönen otomobil dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada, Erkan A. ile aynı otomobilde bulunan Derya A. (27), Zeynep A. (1), Ervanur A. (3) ile Taha A. (20), Mavila A. (50) ve Mehmet A. (27) yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla takla atan otomobildeki yaralılar çıkarılarak, olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.  

Yasin Erdem


 

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