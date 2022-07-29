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Dönüş yolundaki gurbetçiler: 'Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil'

Dönüş yolundaki gurbetçiler: 'Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil'
Dönüş yolundaki gurbetçiler: 'Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil'

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları Avrupa ülkelerine hüzünlü dönüş yolculuğu başladı.

Dönüş yolundaki gurbetçiler: 'Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil' - Tıkla İzle

Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini anavatan Türkiye'de geçiren gurbetçiler, izinlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kala sevdiklerini geride bırakıp yaşadıkları ülkelere dönmenin hüznünü yaşıyor.

Çıkış işlemleri için Kapıkule Sınır Kapısına gelen gurbetçiler yoğunluk oluşturdu. Gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

“Türkiye'de yaşayanlar haline şükretsinler”

Gurbetçi vatandaş Enver Kutlu, Türkiye'ye girişlerinin güzel ve sevinçli olduğunu ancak ayrılmanın hüzünlü olduğunu söyledi. Gurbet elde özlem ve hasretin yeniden başladığını ifade eden Kutlu, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız hallerine şükretsinler. Avrupa onların bildiği gibi Avrupa değil. Önce vatan" dedi.

“Türkiye'nin kıymetini bilin”

Bir başka gurbetçi vatandaş Mahide Tamtürk de, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız ülkemizin kıymetini bilsinler. Ülkemiz çok güzel. Annemi, babamı, ağabey ve ablamı geride bırakıp gitmek benim için çok zor. Fransa'da hiç akrabam bile yok" dedi.

Mehmet Basmacı - Şener Urfa
 

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