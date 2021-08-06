Dorsedeki alevleri görünce kamyonu köyün dışına sürdü, faciayı önledi

Yangın, akşam saatlerine doğru Ereğli'ye bağlı Güllük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İlhan Öztürk'e ait olduğu öğrenilen kamyonun dorsesine yüklenilen saman, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı köyün içinde alev aldı.

Öztürk, bunun üzerine aracına binip, kamyonu yaklaşık 150-200 metre sürerek köyün dışına çıkararak olası bir facianın da önüne geçti. Dorseyi kamyondan ayıran şoför ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye gelen Kdz. Ereğli Belediyesi'ne ait İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan dorseye müdahale etti. Büyük paniğin yaşandığı olayda, dorse içindeki samanlar tamamen yanarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



İsmail Yasin Akçın

