Dorsenin gizli bölmesinde saklanan 24 göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir tırda kaçak göçmen taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, otoyol üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurulan tıra operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, tırın dorsesinde yapılan gizli bölmede saklanan 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili B.C. ve A.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.T. "Göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Enes Özkan



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