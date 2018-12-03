'Dört aşamayla düz bir karına sahip olunabilir'

‘Düz karın, beraberinde güzel bir bel kavisi her kadın ve erkeğin istediği bir vücut şeklidir' şeklinde açıklama yapan Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, karın bölgesi deformiteleri için yapılabilecek karın estetiği ve aşamaları hakkında bilgiler verdi.

Yaşlanmanın, hamilelik gibi süreçlerin deride, deri altı yağ tabakasında, karın duvarı kaslarında ve karın içi yağlanmalarında istenmeyen değişimlere sebep olabildiğini, ideal karın estetiği için 4 aşamalı işlemlerin de yapılabileceğini anlatan Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, bu işlemlerin ayrı ayrı uygulanabildiği gibi, 4 aşamalı şekilde kombine olarak da uygulanabildiğini, en önemli belirleyici özelliğin, hastanın mevcut olan deformitesi ve istekleri olduğunu ifade etti.

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, karın estetiği için uygulanabilen aşamaları sıraladı.

Liposuction (Cilt altı yağ tabakanın çıkarılması)

Genetiğe ve cinsiyete bağlı olarak diyet veya egzersize dirençli yağ tabakasında fazlalık görülebildiğini bazen de tam tersi yani yağ tabakasında bir atrofi (azalma, büzüşme) olabileceğinden bahseden Op. Dr. Yılmaz, ideal bir karın estetiğinde liposuction işleminin çoğu zaman kombinasyona dahil edildiğini belirtti.

Karın üst ve alt kısımlarına, kalça üstü ve göğüs bölgelerine liposuction uygulanmaz ise ideal bir karın şeklinin oluşamayacağını dile getiren Op. Dr. Yılmaz, Vaser liposuction ile vücut şekillendirme işlemlerinin daha konforlu yapılabildiğini ifade etti.

Göğüs bölgeleri gibi bağ dokusunun fazla olduğu yerlerde Vaser liposuction uygulamasının gerekli olduğunun altını çizen Op. Dr. Yılmaz, Lateral gerilimli karın germe operasyonunun, kombinasyonun olmazsa olmazıdır şeklinde açıklama yaparak Vaser liposuction ile kaburga altı ve orta hatta dik hafif hoş gölgelenmelerin yapılabildiğini belirtti.

Fazla derinin çıkarılması

Liposuction sonrası deride bir sıkılaşma olabildiğini, operasyon öncesi deride çizilen 10 cm'lik eşkenar üçgenin, liposuction sonrası 5cm'lik eşkenar üçgen olacak kadar sıkılaşabildiğini, fakat yaş, deri kalitesi ve genişlemiş (ekspande) derinin liposuction sonrası yeterli sıkışma ve germe yapamadığına dikkat çeken Op. Dr. Yılmaz, hastanın durumuna göre küçük bir deri çıkarılmasından (mini abdominoplasti) göbek deliğine kadar uzanan bir deri çıkarılmasının gerekebileceğini, bu durumda bikini çizgisine saklanan bir izin oluşabileceğini sözlerine ekledi.

Karın kaslarının onarımı

İster klasik karın germe veya Vaser liposuction yapılsın, derinin alttaki deri üzerine yapışarak şekilleneceğini vurgulayan Op. Dr. Yılmaz, eğer kişinin bombeli bir kas yapısı var ise ideal karın estetiğine ulaşmanın zor olabileceğini, sınırlı olsa da bikini çizgisinde iz oluşabileceğini belirtti.

Yeni göbek deliği oluşturulması

Çıkarılan derinin en önemli faktör olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, mantıken yan veya yukarıdan çekilen derinin göbek deliği ile aşağıya doğru geleceğini, bu durumda göbek deliğinin istenmeyen şekilde aşağıda duracağını ifade etti.

Bu sebeple yeni ve doğal bir göbek deliğinin oluşturulmasından bahseden Op. Dr. Yılmaz, hastaların çoğunlukla bu işlemlerin birini istediklerini, fakat karın estetiğinin bir bütün olduğunu, ideal karın şekline ulaşmak için hasta ile iletişim sonrası karar verilmesi gerektiğini ve önemli değil gerekli olanı yapmanın en doğru mantık olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.