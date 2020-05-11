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Dört günlük sokağa çıkma yasağı masada

Dört günlük sokağa çıkma yasağı masada
Dört günlük sokağa çıkma yasağı masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısının ana gündemi yeni koronavirüs tedbirleri ve normale dönüş kuralları olacak.

Toplantıda, 19 Mayıs tatili de masada olacak. Salı gününe denk gelen 19 Mayıs ile hafta sonunun birleştirilerek sokağa çıkma kısıtlamasının 4 gün olarak uygulanıp uygulanmayacağı konusunda karar verilecek. 24 şehirde uygulanan sokağa çıkma yasağının sonuçları da toplantının gündeminde olacak. Geçtiğimiz hafta 7 ilde seyahat kısıtlamasına son verilirken; toplantıda yasağın kaldırılacağı yeni illerin de görüşüleceği öğrenildi.
Bugünkü toplantıda çay hasadı ile ilgili sıkıntılar başta olmak üzere tarım sektöründe hasat mevsimine yönelik yaşanabilecek meselelere yönelik çözüm teklifleri ele alınacak. Çay toplamak için memleketlerine gitmek isteyen üreticilere belli şartlarda izin verileceği belirtiliyor.

​Türkiye Gazetesi

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