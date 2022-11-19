Dört nala ölüme böyle koştu

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters şeritten son sürat ilerleyen at arabası, araçların gelmesiyle ne yapacağını şaşırdı. Bir araç yavaşlarken, gecenin karanlığında fark edilmeyen at arabası ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle at olay yerinde telef olurken, at arabasında bulunan kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Telef olan at ise belediye görevlileri tarafından yoldan alındı.

Ahmet Berke Erdal - Abdullah Uğur

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