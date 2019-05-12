Dortmund'da Trabzon Meydanı açıldı

Almanya'nın Dortmund kentindeki bir alana “Trabzon Meydanı” ismi verildi. Trabzon Meydanı'nın açılış törenine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau ile beraberindeki heyet katıldı.

İki şehir arasındaki bağlar artıyor

Dortmund temaslarının son gününde ziyarete konu meydanın açılış törenine katılan Başkan Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada Dortmund'ta bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti. Kardeş şehir protokolünün imzalanmasının üzerinden geçen 5 yılda Trabzon ve Dortmund arasındaki ortaklıkta hatırı sayılır mesafe aldıklarını kaydeden Zorluoğlu, her iki tarafın yöneticileri olarak yapacakları çalışmalarla kardeş şehir ilişkisinin çok daha kurumsal bir yapıya kavuşacağından emin olduğunu söyledi. İki şehir arasında birlikte hareket edilebilecek pek çok alan bulunduğuna işaret eden Zorluoğlu, “Eğitimden kültüre, bilimden spora, kültürden ekonomi ve ticarete kadar birçok alanda birlikte gerçekleştirebileceğimiz faaliyetler bulunduğunu ve birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Bugün açılışını yaptığımız Dortmund Trabzon Meydanı, sadece ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmayacak. Aynı zamanda iki şehrin halklarını da birbirine daha fazla yakınlaştıracaktır” dedi.

Meydana, Trabzon Meydanı adını veren Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanına ve belediye meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Zorluoğlu, “Trabzon Dortmund kardeş şehir ilişkisine kuruluşundan bugüne kadar katkı yapan Uyum Meclisi üyelerine, Türk ve Alman sivil toplum kuruluşlarına, Trabzon Dernekleri yöneticilerine şükranlarımı sunuyor, ayrıca teşekkür ediyorum. Trabzon Meydanı'nın her iki şehrin insanlarına da hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Almanya'ya geldiğiniz için teşekkürler”

Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau ise yaptığı konuşmada, “Trabzon şehri 4000 yıllık tarihiyle bizim yaşadığımız kentten daha eski bir tarihe sahip. Birçok insanın Trabzon'dan göç edip Dortmund'a geldiği ve Almanya'nın kalkınmasına katkı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Bu kalkınmada onların da emeği var” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmaları ve kemençe eşliğinde horon gösterisi sonrası gerçekleştirilen Trabzon Meydanı açılışına; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türk ve Trabzon derneklerinin yöneticileri, Türkler ve Alman çevre sakinleri katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Dortmund Belediyesi, 2014 yılında imzalanan protokolle kardeş şehir ilan edilmişti.

Sinan Karamurat