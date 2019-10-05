Dörtyol'da orman yangını

İlçeye bağlı Kuzuculu Mahallesi Keçelik mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz, 1 su tankı ve çok sayıda söndürme işçisiyle müdahale edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, alınan yangın ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek söndürme çalışması başlatıldığını, etkili ve yoğun bir çalışma ile kısa sürede yangının kontrol altına alındığını soğutma çalışmasına geçildiğini, yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti.

Necati İvgin