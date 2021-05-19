Dorukhan Toköz, ‘Gidiyorum' şarkısıyla sahneye çıktı

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve yeni sözleşmeye imza atmayacağı iddia edilen Dorukhan Toköz, sahneye çıkış şarkısıyla kafalarda soru işareti bıraktı. Futbolcular tek tek anons edilirken, her oyuncu için farklı şarkılar statta çalınırken, Dorukhan Toköz sahneye çıktığı anda Sezen Aksu'nun ‘Gidiyorum' şarkısı çalınınca stat sessizliği büründü. Dorukhan'ın şarkı seçimi mesaj olarak algılanırken, milli futbolcu sahneye çıkaran Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticileri selamlayarak madalyasını aldı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

