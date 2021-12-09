Dorukhan ve Cornelius sözlerini tuttu!

Başkan Ahmet Ağaoğlu, geleneksel olarak her imza töreninde gerçekleştirdiği forma satışı yerine, her iki futbolcudan da Antalya ve Muğla'daki orman yangıları nedeniyle 61 bin adet fidan bağışı yapmasını istemişti. İki futbolcunun 120 bin adet fidan bağışı, geçtiğimiz hafta Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde yanan ormanlara fidan bağışı yapan iki futbolcuya Orman Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür sertifikası gönderildi.

Gökmen Şahin

